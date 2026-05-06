В Роспотребнадзоре рассказали, как бороться с клещами на дачных участках

Истребить клещей на садовом участке полностью не получится, но можно значительно сократить их численность и уменьшить риск укусов. Для этого нужно сочетать регулярный уход за территорией с обработкой участка химическими препаратами, если это необходимо.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, особое внимание следует уделить защите домашних животных — кошек и собак, которые могут переносить клещей.
Клещи предпочитают тенистые и влажные места с густой растительностью. Поэтому важно регулярно выполнять ряд действий.
1. Косить траву. Клещи не любят открытые и сухие пространства, поэтому регулярная стрижка газона помогает снизить их численность. Чем короче трава, тем меньше укрытий для клещей.
2. Убирать опавшие листья и старые ветки. Эти элементы создают благоприятные условия для размножения клещей. Особенно важно очищать края участка и зоны вдоль тропинок.
3. Создавать «буферные зоны». Между лесными массивами и жилыми зонами рекомендуется обустроить полосы из гравия, щебня или мульчи. Ширина таких полос должна составлять 1−1,5 метра. Это препятствие ограничит миграцию клещей и снизит вероятность их попадания на участок.
4. Организовывать защитные барьеры. Если рядом с участком расположен лес, важно создать «границу» между лесом и домом. Для этого можно использовать щебень, опилки или песок. Это предотвратит переход клещей с лесной территории на садовый участок.
5. Использовать акарицидные препараты. Для обработки участка от клещей можно применять специальные средства, уничтожающие этих паразитов. Важно следовать инструкциям на упаковке и проводить обработку в соответствии с рекомендациями производителя.
Соблюдение этих рекомендаций поможет создать менее благоприятные условия для клещей и снизить риск укусов.
