Эксперт предупредил о новой схеме мошенников с разбрасыванием флешек у офисов в России

По её словам, злоумышленники оставляют накопители у подъездов, в лифтах и на парковках, рассчитывая на человеческую любознательность. «Флешки разбрасывают намеренно — у офисов, в лифтах или на парковках бизнес‑центров. В экспериментах ИБ больше половины людей подключают найденные флешки к своим устройствам. И этого достаточно, чтобы попасть в инфраструктуру без взломов и сложных техник», — отметила специалист.