76% нижегородцев считают День Победы главным праздником

76% жителей Нижнего Новгорода назвали День Победы главным праздником, сообщает SuperJob по результатам опроса.
По данным аналитиков, второе место по ценности у горожан занял Новый год с результатом 73%. Еще 45% жителей считают главным праздником 8 Марта, а чуть меньше — 42% — Рождество Христово. Далее в рейтинге следуют День защитника Отечества (37%), Праздник Весны и Труда (30%), День России (26%) и День народного единства (16%).
Только 11% респондентов из Нижнего Новгорода заявили, что ни один из официальных праздников не имеет для них личного значения.
