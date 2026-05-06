76% нижегородцев считают День Победы главным праздником

Новый год по важности занимает у горожан второе место.

Источник: Живем в Нижнем

76% жителей Нижнего Новгорода назвали День Победы главным праздником, сообщает SuperJob по результатам опроса.

По данным аналитиков, второе место по ценности у горожан занял Новый год с результатом 73%. Еще 45% жителей считают главным праздником 8 Марта, а чуть меньше — 42% — Рождество Христово. Далее в рейтинге следуют День защитника Отечества (37%), Праздник Весны и Труда (30%), День России (26%) и День народного единства (16%).

Только 11% респондентов из Нижнего Новгорода заявили, что ни один из официальных праздников не имеет для них личного значения.

Ранее мы писали, что главной площадкой празднования 9 Мая в Нижнем Новгороде станет парк Победы.