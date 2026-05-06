Мэрия Дзержинска прокомментировала ситуацию с набережной у Шуховской башни

Представители администрации Дзержинска обратились к своим подписчикам в официальной группе ВКонтакте, чтобы прокомментировать произошедшее разрушение береговой линии у подножия Шуховской башни.
Ранее стало известно, что весеннее половодье Оки привело к размыву значительного участка берега. В результате стихии были уничтожены деревья и фрагменты бетонных конструкций, ранее служивших для укрепления берега.
В целях обеспечения безопасности граждан, пострадавший участок был немедленно огражден и снабжен информационными щитами. Сотрудники городской администрации совместно со специалистами местного отделения «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» следят за развитием ситуации.
Согласно данным регионального управления МЧС, паводок вызвал значительную эрозию грунта и повредил гидротехнические сооружения, расположенные в непосредственной близости от уникального архитектурного объекта.
Городские власти также заверили, что после спада воды и стабилизации состояния почвы, по договоренности между главой города Михаилом Клинковым и руководством «Нижновэнерго» будет проведено детальное техническое обследование. На основании полученных данных будет составлен план восстановительных работ и определены сроки их проведения.
Берег у Шуховской башни, которая является единственной в мире гиперболоидной многосекционной опорой, как сообщиил в администрации города, всегда был популярным местом для отдыха как местных жителей, так и туристов. Посетителей убедительно просят соблюдать правила безопасности, не приближаться к огражденной территории и следовать указателям.
