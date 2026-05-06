Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Дзержинска прокомментировала ситуацию с набережной у Шуховской башни

В целях обеспечения безопасности граждан, пострадавший участок был немедленно огражден и снабжен информационными щитами.

Представители администрации Дзержинска обратились к своим подписчикам в официальной группе ВКонтакте, чтобы прокомментировать произошедшее разрушение береговой линии у подножия Шуховской башни.

Ранее стало известно, что весеннее половодье Оки привело к размыву значительного участка берега. В результате стихии были уничтожены деревья и фрагменты бетонных конструкций, ранее служивших для укрепления берега.

В целях обеспечения безопасности граждан, пострадавший участок был немедленно огражден и снабжен информационными щитами. Сотрудники городской администрации совместно со специалистами местного отделения «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» следят за развитием ситуации.

Согласно данным регионального управления МЧС, паводок вызвал значительную эрозию грунта и повредил гидротехнические сооружения, расположенные в непосредственной близости от уникального архитектурного объекта.

Городские власти также заверили, что после спада воды и стабилизации состояния почвы, по договоренности между главой города Михаилом Клинковым и руководством «Нижновэнерго» будет проведено детальное техническое обследование. На основании полученных данных будет составлен план восстановительных работ и определены сроки их проведения.

Берег у Шуховской башни, которая является единственной в мире гиперболоидной многосекционной опорой, как сообщиил в администрации города, всегда был популярным местом для отдыха как местных жителей, так и туристов. Посетителей убедительно просят соблюдать правила безопасности, не приближаться к огражденной территории и следовать указателям.

Ранее укрепления у Шуховской башни в Дзержинске повредил паводок.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше