Больше половины красноярцев считают День Победы главным праздником

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 9 Мая остается самым значимым праздником для жителей Красноярска. По данным опроса SuperJob, 77% горожан воспринимают День Победы как личный праздник, причем среди респондентов старше 45 лет этот показатель достигает 83%.
На втором месте по популярности стоит Новый год (68%), который особенно ценят женщины (70% против 66% у мужчин). Далее следуют Международный женский день (43%), Рождество Христово (41%) и День защитника Отечества (37%). Меньше всего отклика вызывают Праздник Весны и Труда (32%), День России (24%) и День народного единства (10%). При этом 9% опрошенных заявили, что ни один официальный праздник не имеет для них личного значения.
Общественные акции, посвященные Великой Победе, пользуются широкой поддержкой. «Георгиевскую ленточку» одобряют 91% респондентов, а акцию «Бессмертный полк» целых 93%. Женщины чаще выражают положительное отношение к этим инициативам.