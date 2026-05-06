Больше половины красноярцев считают День Победы главным праздником

На втором месте по популярности стоит Новый год (68%), который особенно ценят женщины (70% против 66% у мужчин). Далее следуют Международный женский день (43%), Рождество Христово (41%) и День защитника Отечества (37%). Меньше всего отклика вызывают Праздник Весны и Труда (32%), День России (24%) и День народного единства (10%). При этом 9% опрошенных заявили, что ни один официальный праздник не имеет для них личного значения.