Пять светофоров не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Источник: Время

Пять светофоров не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 6 мая. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Светофорные объекты на пересечении улиц Максима Горького и Ижорской, Родионова и Радужной отключены до 17:00. Что касается светофоров на пересечении улиц Тимирязева и Кулибина, площади Сенной и улицы Минина, а также на проспекте Октября (около дома № 3), то все они неисправны.

Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что на бульваре Юбилейном ограничат движение 6 мая.