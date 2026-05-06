Подросток застрелил двух человек в одной из школ в Бразилии

13-летний ученик с огнестрельным оружием напал на школу в штате Акри на северо-западе Бразилии. Об этом в среду, 6 мая, сообщили на G1.

В результате погибли два сотрудника образовательного учреждения, еще несколько получили ранения. Полиция уже задержала 13-летнего стрелка.

На место происшествия оперативно оперативно прибыли бригады скорой помощи и наряды военной полиции. Точное количество пострадавших уточняется, передает портал.

Ранее турецкая полиция также задержала более 400 человек из-за комментариев в социальных сетях, которые пользователи оставляли после стрельбы в местной школе.

15 апреля глава провинции Кахраманмараш Мюкеррем Унлюэр сообщил, что неизвестный открыл огонь в классе. Нападавшего удалось задержать. По его словам, стрельба была очень интенсивной.

Позже число погибших при стрельбе увеличилось до девяти. Из них восемь — это ученики, еще один — преподаватель. 13 человек находятся в больнице, шестеро из них — в критическом состоянии.

Кроме того, 30 марта стало известно, что в американском городе Булверде 15-летний подросток открыл стрельбу в школе, ранил учительницу и сам погиб на месте происшествия.