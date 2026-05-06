«Динамо‑Синара» удержало победу в решающем матче

В ДС «Олимпийский» им. В. С. Максимова прошёл решающий матч полуфинальной серии утешительного раунда Суперлиги. Именно в этой встрече определялось, какая из команд продолжит борьбу за итоговое пятое место.
В противостоянии сошлись «Звезда» (Московская обл.) и «Динамо‑Синара» (Волгоград). Напряжённая встреча завершилась минимальной победой гостей — 25:24. Этот успех позволил волгоградской команде выиграть серию со счётом 2:1 и продолжить борьбу за пятое место.
Волгоградский клуб с первых минут показал агрессивный настрой. Уже к 9‑й минуте «Динамо» вело 6:2, а главным творцом успеха стала София Чуракова, забросившая четыре мяча. К 20‑й минуте преимущество гостей выросло уже до пяти мячей — 12:7.
Игра складывалась без сюрпризов: слаженная атака и надёжная оборона бело-голубых не давали молниеносным шансов перехватить инициативу. Но под конец первого тайма волгоградки сбавили темп — и подмосковная команда этим воспользовалась. Активная игра в нападении позволила сократить отставание к перерыву до двух мячей — 15:13 в пользу волжанок.
После перерыва «Звезда» взяла игру в свои руки. Команда методично сокращала отставание, демонстрируя слаженные комбинации и точные броски. Хозяйки площадки перехватили инициативу, а волгоградский клуб словно потерял ритм: первый мяч во втором тайме «Динамо‑Синара» забросило лишь на 7‑й минуте.
Постепенно счёт выровнялся. Команды шли нога в ногу, обмениваясь результативными атаками. Напряжение нарастало: каждая ошибка могла стать решающей.
За 1 минуту 15 секунд до конца матча счёт был 25:23 в пользу «Динамо». Звёздочки не сдались и сумели сократить отставание до минимума благодаря результативному броску Кристины Бельчиковой.
В ответной атаке Анжелика Лебедева попыталась дальним броском слева увеличить преимущество гостей, но вратарь «Звезды» отразила удар. Хозяйки площадки получили шанс на решающую атаку — 28 секунд на спасение матча.
Но волгоградские гандболистки сыграли настолько надёжно и самоотверженно, что соперницы не создали ничего вразумительного. Заработав свободный бросок на последней секунде, подопечные Ольги Акопян не смогли извлечь какой-либо выгоды. Бросок с опоры Кристины Бельчиковой погасил блок в лице Алисы Дворцевой, мяч забрала Мария Дувакина.
В итоге «Динамо‑Синара» удержало минимальное преимущество и одержало победу со счётом 25:24.
«Звезда» (Московская обл.) — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 24:25 (13:15).
5 мая. Чехов. ДС «Олимпийский» им. В. С. Максимова. 114 зрителей.
Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов (оба — Тольятти).
«Звезда»: Долгих — Пензева, Егорова (1), Бельчикова (10), Триобчук (1), Закордонская (2), Вертушкова (4) — Тиханова, Дьяченко (1), Герасимова (1), Попова, Суздальцева (1), Миленина (3), Осипова, Обуховская, Кандакова.
«Динамо-Синара»: Дувакина — Сисенова, Минченко (4), Кириллова (2), Дворцевая (3), Загороднева (3), Чуракова (6) — Баскакова, Гафонова, Черненко (1), Скивко, Алексеева (1), Белолипецкая, Кириченко (2), Лебедева (3), Климова.
Штрафное время: 8 — 4.
7-метровые/голы: 3/2 — 4/1.
Потери: 8 — 13.
Победа в третьем матче серии позволила «Динамо‑Синара» выйти в следующий этап, где команда продолжит борьбу за итоговое пятое место в Суперлиге.
Соперником волгоградского клуба станет победитель пары «Черноморочка» — «Кубань».
Александр Веселовский.
Фото: ГК «Звезда».