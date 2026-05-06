Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье состоялся вебинар о рынке труда для студентов

Особое внимание было уделено вопросам официального трудоустройства и первого профессионального опыта.

Источник: Национальные проекты России

Вебинар «Навигатор трудоустройства: как уверенно выйти на рынок труда» организовал кадровый центр Московской области для студентов среднего профессионального образования. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

В мероприятии приняли участие свыше 28 тыс. студентов. Спикером выступила заместитель директора кадрового центра Подмосковья Людмила Кошель. Она представила проекты «Карьерный компас» и карьерный трек «Среди первых». Особое внимание на вебинаре было уделено вопросам официального трудоустройства и первого профессионального опыта. Студентам разъяснили различия между трудовым договором, договором гражданско-правового характера и самозанятостью, а также важность выбора правильного формата занятости в начале карьеры.

Кроме того, участникам рассказали о проверенных предложениях на цифровой платформе «Работа России». Также студентам напомнили о возможности временного трудоустройства в преддверии летних каникул. Такой формат позволяет получить официальный трудовой опыт, познакомиться с разными работодателями, попробовать себя в профессии и заработать первые деньги.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.