В Подмосковье состоялся вебинар о рынке труда для студентов

Вебинар «Навигатор трудоустройства: как уверенно выйти на рынок труда» организовал кадровый центр Московской области для студентов среднего профессионального образования. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В мероприятии приняли участие свыше 28 тыс. студентов. Спикером выступила заместитель директора кадрового центра Подмосковья Людмила Кошель. Она представила проекты «Карьерный компас» и карьерный трек «Среди первых». Особое внимание на вебинаре было уделено вопросам официального трудоустройства и первого профессионального опыта. Студентам разъяснили различия между трудовым договором, договором гражданско-правового характера и самозанятостью, а также важность выбора правильного формата занятости в начале карьеры.
Кроме того, участникам рассказали о проверенных предложениях на цифровой платформе «Работа России». Также студентам напомнили о возможности временного трудоустройства в преддверии летних каникул. Такой формат позволяет получить официальный трудовой опыт, познакомиться с разными работодателями, попробовать себя в профессии и заработать первые деньги.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.