В Комсомольске-на-Амуре пенсионер пытался задушить соседа шнурком

В доме-интернате для престарелых и инвалидов едва не случилось убийство.

Источник: Комсомольская правда

Следственный отдел по городу Комсомольск-на-Амуре возбудил уголовное дело против 54-летнего мужчины, заподозренного в покушении на убийство. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По версии следствия, в середине апреля 2026 года днём обвиняемый, проживающий в доме-интернате для престарелых и инвалидов, решил разобраться с соседом. Причиной стали предположительные наговоры о хищении денег. Когда подозреваемый зашёл в комнату, его обидчик спал. Мужчина взял принесённый с собой обувной шнурок и начал душить потерпевшего.

Довести задуманное до конца не удалось. На хрипы проснулся ещё один проживающий в той же комнате. Он выгнал нападавшего и тем самым спас жизнь соседу. Сейчас фигурант находится под стражей. Ему вменяют ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство.

Следственный комитет по Хабаровскому краю проводит комплекс мероприятий, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы, опрашиваются свидетели из числа персонала и постояльцев интерната. По предварительным данным, до инцидента между мужчинами возникали бытовые конфликты. Сам задержанный вину признаёт частично, утверждая, что не хотел убивать, а лишь «припугнуть». Однако тяжесть предъявленного обвинения говорит о серьёзности намерений. Следствие выясняет, не было ли у фигуранта психических отклонений.

