В Белгородской области школьники посетили Старый Оскол

Школьники из Чернянского муниципального округа побывали на экскурсии по городу Старому Осколу Белгородской области. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в центре коммуникаций.
В центре современного искусства «Быль» подростки не только осмотрели действующие экспозиции, но и узнали интересные факты об авторах представленных работ и познакомились с современными художественными направлениями. Также они посетили спортивный комплекс игровых видов спорта «Георгиевский». Там ребята узнали о возможностях для занятий спортом и покидали мяч в баскетбольное кольцо.
Посещение мемориального комплекса «Майсюкова будка» позволило детям прикоснуться к истории защиты рубежей Старого Оскола во времена Великой Отечественной войны. Завершилась поездка в центре образовательных инициатив «Аксиома 2.1», где школьников провели по новым современным учебным пространствам.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.