Маршруты челябинского общественного транспорта изменятся днем 7 мая

Власти перенаправят транспорт по измененным маршрутам, сообщает Организатор перевозок Челябинской области. Часть автобусов поедет в объезд через Свободы и Тимирязева. Например, автобусы № 2, 4, 78, 123 и 483 направят с проспекта Ленина на Свободы, затем на Тимирязева, Сони Кривой и Свердловский проспект, после чего они вернутся на проспект Ленина. Автобусы № 14а, 85, 90с после Свободы и Тимирязева повернут на Воровского и проследуют к АМЗ или Новосинеглазово. Автобус № 18 поедет по Свободы, Карла Маркса, Цвиллинга, Труда и Кирова до автобусного парка. Маршрут № 22 на время станет: ЧКПЗ — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — Братьев Кашириных — Генерала Брусилова. Транспорт № 64 от вокзала направится по Свободы и Братьев Кашириных до автобусного парка, а № 128 с проспекта Ленина свернет на Свободы и поедет по Тимирязева, Сони Кривой, Свердловскому проспекту, затем снова вернется на проспект Ленина.