В Черноземье сменились лидеры среди застройщиков в четырех регионах

В Воронежской области ГК «Развитие» Сергея Гончарова и ООО «Домостроительный комбинат» Сергея Лукина сохранили первое и второе места, а третью позицию занял СК «Выбор» Александра Цыбаня, поднявшийся сразу на две строчки и потеснивший ГК «Проект инвест» Николая Ступина на четвертое место. Ранее занимавшая эту позицию «Воронежская девелоперская компания» Евгения Хамина переместилась на пятую позицию. На шестое место поднялась ГК «Первоград» Эдуарда Сорокина (+1), на седьмое — ГК «Стэл» Валерия Лукинова (+1). Восьмую строчку занял «Левый берег» (ВСК), прибавивший две позиции. Девятой осталась «ЖБИ-2 Инвест» Ильи Кораблина. Первую десятку замкнула BM GROUP development, ранее занимавшая 16-ю позицию.