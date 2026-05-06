В столицу Татарстана прибыл «Огонь памяти»

Руководитель исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Айгуль Сабирова отметила, что для региона эта акция имеет особое значение: «Огонь памяти — это символ благодарности поколению победителей, символ уважения к подвигу нашего народа и живая связь времен. Для Татарстана большая честь встретить эту святыню на родной земле и передать ее дальше — ветеранам, молодежи, всем, для кого память о Великой Победе остается частью личной истории и общей ответственности».