В столицу Татарстана прибыл «Огонь памяти»

Сегодня на железнодорожном вокзале Казани состоялась встреча «Огня памяти» — частицы Вечного огня, взятого у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В Татарстане пройдут мероприятия международной патриотической акции, которая проводится уже в десятый раз и объединяет ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, молодежь, общественников и жителей республики.
Сегодня у здания АО «Казэнерго» состоится парад-митинг и почетная церемония передачи Памятного огня, участие в которой примет Герой России Расим Баксиков. Затем частицу Вечного огня пронесут у Дома ветерана, а завтра «Огонь памяти» прибудет в театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, где состоится торжественная церемония с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. После этого акция «Огонь памяти» продолжится в районах Татарстана.
Руководитель исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Айгуль Сабирова отметила, что для региона эта акция имеет особое значение: «Огонь памяти — это символ благодарности поколению победителей, символ уважения к подвигу нашего народа и живая связь времен. Для Татарстана большая честь встретить эту святыню на родной земле и передать ее дальше — ветеранам, молодежи, всем, для кого память о Великой Победе остается частью личной истории и общей ответственности».
Всего в этом году огонь будет передан более 400 ветеранам в 71 субъекте РФ и 200 населенных пунктах, а также доставлен в 14 государств Европы, Азии и Африки, сообщают организаторы акции.
Стоит отметить, что акция «Огонь памяти» проводится движением «Народный фронт» с 2021 года. Активисты патриотического движения доставляют лампы с частицами Вечного огня ветеранам, бойцам на передовую, а также в регионы России и зарубежные страны. В этом году акция проходит в десятый раз.