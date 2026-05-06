Нелегальную свалку ТКО устроил хозяин участка в Княгининском районе

Специалисты Управления Россельхознадзора, ответственного за Нижегородскую область, а также республики Марий Эл и Мордовию, выявили свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Княгининского округа. Информация об этом была предоставлена пресс-службой ведомства.
Обнаруженный мусор занимает участок площадью более 6,8 гектара, при этом конкретная загрязненная зона составляет 2 тысячи квадратных метров. Территория, имеющая статус сельскохозяйственных угодий, находится вблизи населенного пункта Шишковердь.
Во время инспекции на месте были обнаружены разнообразные предметы, включая старую мебель, автомобильные покрышки, стеклянную тару, обломки шифера, строительный мусор, а также прелые растительные остатки, такие как сено. Помимо отходов, на участке также наблюдалось наличие деревьев, кустарников и сорной растительности.
В связи с выявленными нарушениями, собственнику земельного участка, принадлежащего компании «Новый век», было вручено предписание с требованием ликвидировать незаконную свалку до 1 ноября 2026 года.
