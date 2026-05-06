Житель Красноярского края заказал из Индии запрещенный препарат для снятия стресса

Норильский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, мужчину подозревают в незаконном перемещении через таможенную границу сильнодействующих веществ. В начале текущего года норильчанин заказал из Индии запрещенное вещество. Переписку он вел через бот-сервис, оплачивал покупку с помощью виртуальной банковской карты. Через месяц запрещенное вещество прибыло в пункт назначения. После получения посылки, в которой находились таблетки, мужчину задержали правоохранители. При нем силовики обнаружили еще две упаковки аналогичного препарата. На допросе задержанный пояснил, что употреблял препарат регулярно: для снятия стресса и устранения последствий тренировок. При этом он понимал незаконный характер такой покупки. Прокурор утвердил злоумышленнику обвинение в незаконном перемещении через таможенную границу сильнодействующих веществ.