Для садоводов Уфы запустили сезонные автобусные маршруты

Общественным транспортом можно добраться в СНТ, расположенные как в черте города, так и в пригороде. Речь, в частности, идет следующих маршрутах предприятия «Башавтотранс»:
№ 125 «Автовокзал “Южный” — с. Федоровка (ферма)»; № 126 «Автовокзал “Южный” — П/т Автомобилист»; № 128 «Автовокзал “Северный” — д. Новые Карашиды»; № 132 «Автовокзал “Северный” — с. Федоровка (через Базилевку)»; № 139 «Автовокзал “Северный” — д. Тикеево»; № 150 «Автовокзал “Южный” — с. Балагушево; № 152 “Автовокзал “Южный” — СНТ “Нарат”; № 154 “Автовокзал “Южный” — с. Александровка”; № 157 “Автовокзал “Южный” — д. Фомичево”; № 111 “Автовокзал “Южный” — с. Кармасан”; № 111К “Автовокзал “Южный” — Сады “Факел”; № 113К “Автовокзал “Южный” — СНТ Бачурино”; № 114 “Автовокзал “Южный” — сады Юматово”; № 117 Уфа — СНТ “Родник”; № 117К “Автовокзал “Южный” — с. Первушино”; № 120К “Автовокзал “Южный” — сады “УАИ”; № 120 “Автовокзал “Южный” — с. Новомусино”; № 123 “Автовокзал “Южный” — СНТ “Лесная поляна”; № 135 “Автовокзал “Южный” — сады Демские”; № 156 “Автовокзал “Южный” — сады Каряка”.
Напоминаем, что в Уфе действуют паромные переправы на пути к садам: «Трамплин», «Дудкино», «Сипайлово», «Козарез», грузопассажирская «ДОК». Кроме того, можно воспользоваться городским маршрутом внутреннего водного транспорта «Сипайлово — Зеленый мыс — Сипайлово». Расписание размещено на сайте уфапереправа.рф.
Кроме того, работает подвесная канатная дорога, которая соединяет между собой микрорайон Лесопарковый и остановку общественного транспорта «Трамплин» с причалом паромной переправы «Трамплин-Город» на реке Уфе.
Как ранее сообщал Башинформ со ссылкой на главу минтранса Любовь Минакову, в городах и районах Башкирии с 25 апреля перевозчик «Башавтотранс» открыл 61 сезонный маршрут.