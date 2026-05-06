Мошенники выманили у зеленогорца все сбережения и заставили продать машину (видео)

В Красноярском крае полицейские расследуют дело о телефонном мошенничестве, жертвой которого стал 52-летний житель Зеленогорска. В течение недели аферисты оказывали на мужчину психологическое давление и похитили у него более двух миллионов рублей.
По словам потерпевшего, все началось со звонка неизвестного, который назвался сотрудником Пенсионного фонда. Под предлогом записи на прием он попросил назвать код из смс. Потерпевший сообщил данные, после чего ему стали звонить мнимые представители службы безопасности Центрального банка, ФСБ и других ведомств.
«Злоумышленники убедили мужчину, что на его имя оформлены кредиты. Для их аннулирования ему предложили оформить заявления и направить их через мессенджер. После этого ему сообщили, что необходимо срочно перевести все сбережения на безопасный счет. Следуя указаниям обманщиков, потерпевший снял со своих счетов 1 200 000 рублей и, находясь под постоянным контролем злоумышленников, перевел через банкомат 1 190 000 рублей. При этом он намеренно вводил в заблуждение сотрудников банка, объясняя снятие средств личными нуждами. Позднее мужчина снял и перевел еще около 400 тысяч рублей. Но и на этом мошенники не остановились: находясь в Красноярске, зеленогорец по их указанию продал свой автомобиль и также перевел 357 тысяч на указанные реквизиты. Кроме того, он дополнительно перевел 346 800 рублей», — рассказали в ГУ МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.