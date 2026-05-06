«Спасибо, Любочка»: мама Чеботиной ответила Успенской, раскритиковавшей ее дочь

Певица Любовь Успенская выступила с критикой в адрес своей коллеги Люси Чеботиной. Мама молодой артистки Анна не осталась в стороне и вступилась за дочь.
В своих соцсетях Успенская прокомментировала одну из публикаций с участием Чеботиной: певица написала, что коллега ее «дико раздражает», и что она не может ее терпеть. Анна Чеботина решила заступиться за дочь.
— Спасибо, Любочка, за «поддержку». Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей, — написала мама Люси Чеботиной в личном блоге.
Это не первый раз за последнее время, когда Люся Чеботина сталкивается с критикой. В середине октября поэт Игорь Резник признался, что его представители просили проконтролировать выход Чеботиной на концерте, посвященном его творчеству, но организаторы «не смогли повлиять» на поп-звезду. В итоге поэт пожаловался, что она вышла в слишком откровенном наряде.
Тогда певица заявила, что поражена высказываниями Резника. Артистка отметила, что представители поэта не обговаривали с ней дресс-код, поэтому ей было обидно увидеть подобные обвинения со стороны коллеги.