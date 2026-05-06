В Сибири остаются подтопленными 20 жилых домов и 800 приусадебных участков

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Алтайском и Красноярском краях, в Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях. Однако из 2,7 тысячи запланированных пунктов временного размещения общей вместимостью 639 тысяч человек на текущий момент востребован только один — в Кемеровской области. В нем размещено четыре взрослых человека и один ребенок.