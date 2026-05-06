В Ефремове Тульской области прошел мастер-класс по оказанию первой помощи

Интерактивная мастерская «Скорая помощь: от теории к практике» была организована 28 апреля в филиале Рязанского государственного медицинского университета (РязГМУ) в городе Ефремове Тульской области. Мероприятие прошло по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в управлении по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту городской администрации.
Под руководством преподавателя Натальи Шило выпусники провели для первокурсников специальности «Лечебное дело» серию практических демонстраций. Будущие медики отработали сердечно-легочную реанимацию, работу с дефибриллятором, наложение шины Крамера и артериального жгута. Также они научились делать повязки «Чепец» и «Варежка», изучили основы регистрации ЭКГ и многое другое.
Кроме того, состоялась социальная акция «Знать — значит спасать». На площадке гипермаркета «Магнит» студенты и преподаватели провели открытые мастер-классы и краткие лекции для жителей города по основам первой помощи.
