Ремонтные работы начнутся на федеральных трассах в Нижегородской области в мае

В начале мая на федеральных автодорогах М-7 «Волга», Р-158 Нижний Новгород — Саратов и Р-177 «Поветлужье» в Нижегородской области стартует дорожно-строительный сезон, в ходе которого на отдельных участках специалисты выполнят замену дорожного покрытия, обновят и обустроят инфраструктуру. Об этом сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
В местах производства работ будут вводиться ограничения движения со снижением порога максимальной скорости и сужением проезжей части. На двухполосных участках, при необходимости, проезд организуют в реверсивном режиме. Напомним, что в 2026—2028 годах в регионе планируется отремонтировать порядка 150 км.
В этому году ремонтные работы будут проходить на следующих участках:
М-7 «Волга» км 415+200 — км 429+540 на обходе Нижнего Новгорода — замена верхнего слоя дорожного покрытия; М-7 «Волга» км 498+000 — км 507+000 в Лысковском муниципальном округе — замена верхнего слоя дорожного покрытия; Р-158 Нижний Новгород — Саратов км 125+000 — км 138+000 в Шатковском муниципальном округе — замена верхнего слоя дорожного покрытия; Р-158 Нижний Новгород — Саратов км 38+000 — км 40+000 ожидается возобновление работ по замене верхнего слоя дорожного покрытия; Р-158 Нижний Новгород — Саратов км 40+000—46+000 в Дальнеконстантиновском муниципальном округе — капитальный ремонт с расширением проезжей части до четырех полос; Р-177 «Поветлужье» км 94+000 — км 113+600 в муниципальном округе Семеновский — замена нижнего и верхнего слоев дорожного покрытия, обновление и обустройство инфраструктуры.
Также на трассе Р-177 «Поветлужье» ведутся работы по капитальному ремонту двух малых мостов на км 115+200 через реку Люнда в деревне Боковая и на км 123+740 через реку Зимара возле деревни Большие Ключи.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом ограничений. На ремонтных участках необходимо быть внимательными и следовать установленной схеме движения.