Ремонтные работы начнутся на федеральных трассах в Нижегородской области в мае

В начале мая на федеральных автодорогах М-7 «Волга», Р-158 Нижний Новгород — Саратов и Р-177 «Поветлужье» в Нижегородской области стартует дорожно-строительный сезон, в ходе которого на отдельных участках специалисты выполнят замену дорожного покрытия, обновят и обустроят инфраструктуру. Об этом сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».