В Хабаровск впервые привезут частицу Вечного огня из Москвы

Огонь памяти накануне зажгли в столице и отправили в регионы страны. В Хабаровск его доставят самолётом в специальной лампаде с соблюдением всех мер безопасности. Акцию организует Народный фронт, и она проводится впервые. О предстоящей доставке огня на пресс-конференции по подготовке к акции «Бессмертный полк» рассказал вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов.