В Хабаровск впервые привезут частицу Вечного огня из Москвы

В Хабаровск 6 мая впервые доставят частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата в Москве, — сообщает hab.aif.ru.
Огонь памяти накануне зажгли в столице и отправили в регионы страны. В Хабаровск его доставят самолётом в специальной лампаде с соблюдением всех мер безопасности. Акцию организует Народный фронт, и она проводится впервые. О предстоящей доставке огня на пресс-конференции по подготовке к акции «Бессмертный полк» рассказал вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов.
После прибытия огонь передадут представителям муниципалитетов и общественных организаций. Уже вечером его развезут по территориям Дальнего Востока — в ветеранские объединения, дома культуры и к мемориалам. Там от него зажгут местные Вечные огни и памятные лампады.
«Он разойдётся по всему Дальнему Востоку — в дома культуры, советы ветеранов, к мемориалам, чтобы эта память была рядом с людьми», — отметил Сергей Кузнецов.
Организаторы подчёркивают, что речь идёт не только о символическом жесте, но и о создании единой цепочки памяти по всей стране. Огонь, зажжённый у Могилы Неизвестного солдата, в эти дни одновременно появится в разных регионах России, включая новые территории.