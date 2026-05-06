Арест авто заставил волгоградца выплатить почти миллион алиментов

После того как приставы арестовали его Chevrolet Niva, житель Урюпинского района нашел 830 тысяч рублей на погашение долга перед детьми.

Источник: Комсомольская правда

Житель Урюпинского района Волгоградской области выплатил крупный долг по алиментам. Мужчина задолжал своим детям целых 830 тысяч рублей, но расстался с этой суммой только после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на УФССП по региону.

История началась несколько лет назад, когда суд обязал мужчину содержать своих двух детей. С его зарплаты регулярно удерживали алименты, но в какой-то момент он уволился с работы и перестал выполнять свои родительские обязанности. Тогда бывшая жена обратилась за помощью к судебным приставам, но никакие меры не заставили мужчину начать погашать долг.

Тогда сотрудники отделения судебных приставов по Урюпинскому и Новониколаевскому районам нашли его автомобиль Chevrolet Niva и прицеп, а затем наложили на них арест. Осознав, что он может навсегда потерять свое имущество, мужчина оперативно нашел нужную сумму и полностью погасил задолженность, а также оплатил исполнительский сбор.