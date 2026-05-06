Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 80 российских регионах начался пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон открыт в 80 регионах России, сообщили в МЧС. Сотрудники спасательной службы начали усиленный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.

Пожароопасный сезон открыт в 80 регионах России, сообщили в МЧС. Сотрудники спасательной службы начали усиленный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.

«Ежедневно проводятся противопожарные рейды с привлечением беспилотной авиации. Инспекторы пожарного надзора проводят работу по выявлению поджигателей», — уточнили в пресс-службе ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

В сообщении уточняется, что в 39 российских субъектах из-за сухой и жаркой погоды установлен особый противопожарный режим. В этих регионах возрос риск природных пожаров и вводятся дополнительные меры предосторожности, среди которых ограничение посещения лесов, запрет на проведение пожароопасных работ, разведение костров, сжигание мусора и использование мангалов.

В Хабаровском крае особый противопожарный режим действует в 12 районах. В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, а на Сахалине за неделю произошло уже 53 ландшафтных пожара. В Туве, по данным регионального ГУ МЧС, действует семь лесных пожаров на общей площади более 2,5 тыс. га. К тушению привлекли три воздушных судна.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше