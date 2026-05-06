Красноярцев приглашают в майские походы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В мае «Центр путешественников» организует для горожан серию бесплатных пеших маршрутов и тематических прогулок по природным и городским локациям.
По средам красноярцев приглашают на мини-поход «Закат на сопках». Участники смогут подняться на Вторую и Николаевскую сопки и увидеть панораму города с высоты около 500 метров. Старт маршрута — в 19:30 от второго визит-центра экопарка «Гремячая грива». Походы запланированы на 6, 13, 20 и 27 мая.
9 мая состоится тематический маршрут «Тропой Победы несем мы песню», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники пройдут по Николаевской и Второй сопкам, а также поднимутся на Серебряниковскую видовку. В программе — исполнение песен военных лет. Протяженность маршрута составит около 10 км, начало — в 11:00.
11 мая запланирован поход к Шумихинской видовке, откуда открываются виды на Красноярскую ГЭС, Енисей и водохранилище. Маршрут включает подъем с набором высоты около 200 метров.
С 15 мая возобновятся утренние прогулки «Пятницы на подъеме» по Торгашинскому хребту. Короткие маршруты протяженностью около 3 км рассчитаны на участников с любым уровнем подготовки. Прогулки будут проходить по пятницам в 7:00 (15, 22 и 29 мая).
В этот же день состоится экологическая акция «Путь к пещере Караульная», в рамках которой участники приведут в порядок маршрут к пещере, а также смогут посетить сам объект. Также 15 мая запланирована экскурсия в «Мемориал Победы».
Среди других мероприятий месяца — поход к скале «Арка» (17 мая), маршрут по экопарку «Гремячая грива» (24 мая), поход «Проводы весны на Столбах» (30 мая), а также маршрут «Монастырской тропой» (31 мая), который пройдет от Пещерного лога до Свято-Успенского монастыря.
Участие во всех мероприятиях бесплатное, однако требуется обязательная предварительная регистрация, которая открывается за три дня до каждого похода в 19:00. Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении взрослых.
Подробное расписание размещено в официальном сообществе «Центра путешественников» в социальной сети «ВКонтакте», уточнили в мэрии.
18+