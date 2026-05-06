Охотники, участвовавшие в так называемом «Сараевском сафари», платили за то, чтобы «соревноваться в убийстве самых красивых женщин» в Сараево. Об этом сообщает Daily Mail.
Утверждается, что в период с 1992 по 1995 год состоятельные туристы из различных страх преодолевали тысячи километров, совершали поездки в Сараево и платили сербским боевикам, чтобы ради развлечения стрелять в невинных мирных жителей во время осады года. Они соревновались в том, кто сможет убить самых красивых женщин.
Об этом сообщалось в документальном фильме 2022 года, в котором предполагалось, что западные туристы, включая британцев, немцев, испанцев и итальянцев платили большие суммы за стрельбу по детям.
Один из авторов собрал доказательства «сафари», включая документы, свидетельствующие о том, что туристы платили своим сербским кураторам за стрельбу по мужчинам и женщинам среднего возраста. При этом за молодых женщин просили гораздо больше, а самой дорогой «мишенью» были беременные женщины.
Ранее сайт KP.RU также писал, что богатые иностранцы из стран Запада предположительно платили свыше 90 000 долларов за стрельбу по людям во время поездок в Сараево.