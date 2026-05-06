Виталий Лунин стал главой Приволжской оперативной таможни

Виталий Лунин.назначен на должность заместителя начальника Приволжского таможенного управления — начальника Приволжской оперативной таможни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Свой путь в таможне Виталий Лунин начал с поста инспектора отдела таможенных расследований Южной оперативной таможни ГТК России. В последующем он трудился на других должностях, а также работал в статусе руководителя в прокуратуре и СК в Ростовской области, Центральном таможенном управлении.
За высокие показатели в деятельности по защите экономических интересов России Виталий Лунин был удостоен почетной грамоты и медали.
