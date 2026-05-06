Волгоградцы встретили Александру Пахмутову — композитор в родном городе

Легендарную землячку Александру Пахмутову встретили утром 6 мая на железнодорожном вокзале волгоградцы. В числе встречающих были глава региона Андрей Бочаров, ветераны и юные таланты, кадеты и волонтёры культуры.
«Добро пожаловать домой! Мы скучали!» — эти слова были первыми, которые услышала композитор.
На перроне ее ждали музыканты духового оркестра, голуби взмыли в небо, как только Александра Николаевна вышла из вагона. Она поблагодарила волгоградцев за радушный приём, призналась, что рада вновь побывать на малой родине.
«Хочу пожелать всем счастья, радости, успехов, и чтобы никогда не было войны в этом прекрасном городе», — обратилась композитор к землякам.
В Волгоград Александра Пахмутова приехала, чтобы встретить здесь День Победы. Она примет участие в акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане, где в качестве музыкального сопровождения будут звучать её произведения. В городе-герое уроженка Сталинграда проведёт несколько дней.
«В Волгоградской области с любовью и уважением относятся к Александре Николаевне. Для сохранения уникального творческого наследия композитора по инициативе губернатора Андрея Бочарова в её честь учреждены премии и стипендии, проводится музыкальный фестиваль. Имя Пахмутовой носят новая школа-тысячник № 7 и сквер, в котором она побывала в свой прошлый приезд в 2024 году», — сообщают в пресс-службе администрации региона.