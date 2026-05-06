Арест машины заставил волгоградца выплатить 830 тысяч по алиментам

Приставы смогли «достучаться» до жителя Урюпинского района.

Житель Урюпинского района Волгоградской области полностью погасил долг по алиментам в 830 тысяч рублей. Причиной стала угроза потери личного транспорта.

Мужчина обязан содержать двоих детей. Ранее средства списывали с зарплаты, но после увольнения он перестал платить и скрылся. Мать детей обратилась к судебным приставам.

Исполнительное производство возобновили. Приставы рассчитали точную сумму долга, запретили мужчине управлять машиной и совершать сделки с имуществом. Его также привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Однако эти меры не подействовали: должник игнорировал требования.

Тогда сотрудники отдела по Урюпинскому и Новониколаевскому районам нашли должника и наложили арест на его Chevrolet Niva и прицеп. Только осознав реальность потери имущества, мужчина срочно нашел деньги. Он выплатил всю задолженность и исполнительский сбор.

Права детей восстановлены.

Ранее сообщалось, что с 1 марта алименты считаются по новым правилам.