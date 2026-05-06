Как укрепить мышцы без усилий: открытие ученых

Ученый назвал простой способ укрепить мышцы без зала.

Ученый Кен Носака нашел способ укрепить мышцы быстро и без больших затрат энергии. Исследователь опубликовал выводы и отметил, что секрет в эксцентрической нагрузке — когда мышцы удлиняются под весом.

Это происходит при медленном опускании гантели, спуске по лестнице или плавном приседании. Носака поясняет: такая фаза создает большую силу в мышцах при меньших затратах энергии, чем привычное сокращение при подъеме веса.

Метод подойдет тем, у кого мало времени или низкая физподготовка. Специальное оборудование не нужно — достаточно повседневной активности. Исследования подтверждают: спуск по лестнице дает лучшие результаты для сердечно-сосудистой системы пожилых людей, чем подъем.

Носака считает эксцентрические тренировки особенно полезными для возрастных граждан, людей с сидячим образом жизни и пациентов на реабилитации. Такой подход обеспечивает заметный эффект без перегрузок, — пишет «Рlanet-today».

