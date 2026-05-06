В Москве начали отключать отопление

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Отопление начали отключать в столичных домах и учреждениях. Об этом сообщается в канале комплекса городского хозяйства в «Максе».
«В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха приступили к отключению отопления. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.
«По вопросам теплоснабжения можно обратиться: на круглосуточную горячую линию ПАО “МОЭК”: