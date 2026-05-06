Ветеран общественного транспорта

В начале мая 1896 года в Нижнем Новгороде было открыто трамвайное движение — одно из первых в России. Запуск трамвая приурочили к началу работы Всероссийской художественной и торгово-промышленной выставки. Через 130 лет трамвайная сеть Нижнего Новгорода составляет почти 190 км пути и обновляется трамваями «МиНиН», которые несколько лет назад начали производить в Нижегородской области. О том, как работала нижегородская трамвайная сеть в разные годы, — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».