В Хабаровске школе № 47 построили модульный спортзал

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук и губернатор края Дмитрий Демешин осмотрели новый модульный спортзал, построенный для средней школы № 47. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Объект возведён по проектам «50 модульных спортивных школьных залов» и «Киокусинкай в школу», которые курирует Минвостокразвития России. Проект поддержал полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, а сама идея отвечает задаче, поставленной Президентом Владимиром Путиным: каждый ребёнок должен иметь возможность качественно заниматься спортом.
Старый зал школы, в которой больше 1600 учеников, уже не отвечал современным требованиям. Новое помещение даст дополнительные площади для уроков физкультуры, внеурочных занятий и секций по киокусинкай-каратэ, тхэквондо, дзюдо, волейболу, баскетболу, гимнастике и мини-футболу. Для игровых видов спорта и единоборств уже закупили оборудование и экипировку. В честь открытия воспитанники секции киокусинкай-каратэ-до провели показательные выступления.
Дмитрий Демешин напутствовал юных спортсменов: «Каратэ учит крепости духа, воле, учит развивать в себе духовное начало. Держитесь! В спорте всегда будет сложно. Но если заниматься системно, можно достичь немалых результатов. Побеждает тот, кто не ленится, и в первую очередь его победа — это победа над самим собой».
Губернатор добавил, что в Хабаровске уже шесть таких залов, и власти намерены наращивать их количество. «Я поставил задачи в каждом районе Хабаровского края установить такие же модульные многофункциональные спортивные комплексы. Они будут тёплые, удобные, и самое главное, что их можно воздвигнуть за один сезон», — подчеркнул глава региона.
На строительство зала из федерального бюджета направили 39,9 миллиона рублей. За муниципальный счёт проложили инженерные сети и благоустроили территорию. Сергей Кравчук назвал открытие зала важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры города. «Благодаря поддержке федерального центра и главы региона в Хабаровске растёт число спортивных объектов», — отметил мэр. Напомним, 2026 год объявлен Годом спорта в Хабаровском крае.
