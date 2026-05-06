Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске школе № 47 построили модульный спортзал

В Хабаровске появился спортивный зал, который можно возвести за сезон.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук и губернатор края Дмитрий Демешин осмотрели новый модульный спортзал, построенный для средней школы № 47. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Объект возведён по проектам «50 модульных спортивных школьных залов» и «Киокусинкай в школу», которые курирует Минвостокразвития России. Проект поддержал полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, а сама идея отвечает задаче, поставленной Президентом Владимиром Путиным: каждый ребёнок должен иметь возможность качественно заниматься спортом.

Старый зал школы, в которой больше 1600 учеников, уже не отвечал современным требованиям. Новое помещение даст дополнительные площади для уроков физкультуры, внеурочных занятий и секций по киокусинкай-каратэ, тхэквондо, дзюдо, волейболу, баскетболу, гимнастике и мини-футболу. Для игровых видов спорта и единоборств уже закупили оборудование и экипировку. В честь открытия воспитанники секции киокусинкай-каратэ-до провели показательные выступления.

Дмитрий Демешин напутствовал юных спортсменов: «Каратэ учит крепости духа, воле, учит развивать в себе духовное начало. Держитесь! В спорте всегда будет сложно. Но если заниматься системно, можно достичь немалых результатов. Побеждает тот, кто не ленится, и в первую очередь его победа — это победа над самим собой».

Губернатор добавил, что в Хабаровске уже шесть таких залов, и власти намерены наращивать их количество. «Я поставил задачи в каждом районе Хабаровского края установить такие же модульные многофункциональные спортивные комплексы. Они будут тёплые, удобные, и самое главное, что их можно воздвигнуть за один сезон», — подчеркнул глава региона.

На строительство зала из федерального бюджета направили 39,9 миллиона рублей. За муниципальный счёт проложили инженерные сети и благоустроили территорию. Сергей Кравчук назвал открытие зала важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры города. «Благодаря поддержке федерального центра и главы региона в Хабаровске растёт число спортивных объектов», — отметил мэр. Напомним, 2026 год объявлен Годом спорта в Хабаровском крае.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше