Краеведы установили имя полного кавалера ордена Славы, похороненного в области

Старшина Сенькин — помощник командира взвода пешей разведки 518-го стрелкового Краснознаменного полка 129-й стрелковой Орловской Краснознаменной дивизии, родом из Ставропольского края. Был призван в ряды Красной Армии в августе 1941 года из Коми АССР. Погиб в бою на территории Восточной Пруссии 22 марта 1945 года. По данным Электронной книги памяти Калининградской области, герой был похоронен северо-восточнее Вермтена, вероятное место его перезахоронения — мемориал в Мамоново. По данным краеведом, память полного кавалера ордена Славы до настоящего времени в Калининградской области не увековечена.