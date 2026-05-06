Нижегородцы потратили свыше 40 млн рублей на лечение импотенции

Нижегородцы потратили 42 миллиона 600 тысяч рублей на лечение импотенции с начала 2026 года, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
В первом квартале текущего года аптеки продали более 63,7 тысяч упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции на сумму 42,6 млн рублей. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«В общероссийском рейтинге “любвеобильности” и потребления средств для мужской потенции Нижегородская область закрепилась на 13-м месте. 95% всех рублевых продаж в регионе формируют препараты на основе силденафила и тадалафила. При этом аналитики RNC Pharma заметили аномалию: на фоне общего затишья расходы на российский аналог “Виагры” — “Силденафил-ФПО” взлетели на 64,4%», — подчеркнул Никонов.
