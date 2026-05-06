Учителя агротехклассов в Рязанской области повысили квалификацию

Повышение квалификации по программе «Проектная деятельность в агротехнологических классах: от идеи до практического результата» прошли учителя агротехклассов. Такая работа проводится по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям Рязанской области.
В Рязанском государственном агротехнологическом университете в ходе обучения 48 педагогов из 35 школ региона освоили передовые методики организации проектной деятельности, научились органично интегрировать современные агротехнологии в школьное образование и воплощать собственные инициативы. Программа была направлена на формирование у учителей компетенций, необходимых для подготовки нового поколения специалистов для агропромышленного комплекса.
Эксперты отметили творческий подход участников, их высокую мотивацию и стремление внести личный вклад в развитие агрообразования. Пять проектов были рекомендованы для представления федеральному оператору программы повышения квалификации.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.