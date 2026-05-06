Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке арестовали главу филиала «Нацрыбресурса», открыто уголовное дело

Главу приморского подразделения ФГУП «Нацрыбресурс» задержали во Владивостоке, его подозревают в превышении полномочий.

Источник: Комсомольская правда

Главу приморского подразделения ФГУП «Нацрыбресурс» задержали во Владивостоке. Его подозревают в превышении полномочий при распоряжении портовыми сооружениями. Об этом сообщает «КП-Дальний Восток».

Утверждается, что организация не выполнила свои инвестиционные обязательства по ремонту, арендовав причал в районе Чуркинской переправы. Договор расторгли через суд. При этом из-за отсутствия контроля со стороны подозреваемого начальника компания продолжила работать на объекте.

Велся незаконный ремонт, и за это бралась плата. Ущерб государству от неправомерного использования имущества превысил два миллиона рублей.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело о превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности. Сам подозреваемый свою вину признал, он был отправлен под домашний арест на один месяц и 16 суток.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Ижевске задержали местного жителя, ранее занимавшего пост руководителя одного из региональных министерств. Задержанного подозревают в превышении должностных полномочий, ущерб от его действий превысил 40 миллионов рублей.