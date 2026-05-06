Во Владивостоке арестовали главу филиала «Нацрыбресурса», открыто уголовное дело

Главу приморского подразделения ФГУП «Нацрыбресурс» задержали во Владивостоке. Его подозревают в превышении полномочий при распоряжении портовыми сооружениями. Об этом сообщает «КП-Дальний Восток».
Утверждается, что организация не выполнила свои инвестиционные обязательства по ремонту, арендовав причал в районе Чуркинской переправы. Договор расторгли через суд. При этом из-за отсутствия контроля со стороны подозреваемого начальника компания продолжила работать на объекте.
Велся незаконный ремонт, и за это бралась плата. Ущерб государству от неправомерного использования имущества превысил два миллиона рублей.
Правоохранительные органы открыли уголовное дело о превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности. Сам подозреваемый свою вину признал, он был отправлен под домашний арест на один месяц и 16 суток.
