Поступление в вузы уходит в онлайн — документы примут через «Госуслуги»

В 2026 году абитуриенты смогут подать документы онлайн в 1717 российских вузов через портал «Госуслуги». Для этого понадобится подтвержденная учетная запись.

При этом традиционные способы подачи документов сохраняются. Абитуриенты по-прежнему смогут подать заявление лично или отправить его через «Почту России», пишет РИА Новости.

Через личный кабинет на «Госуслугах» можно будет следить за всеми этапами поступления — от подачи заявления до публикации приказов о зачислении.

Также онлайн можно подать согласие на зачисление, а при необходимости — отозвать его и направить в другой вуз.

Для дистанционной подачи документов абитуриенту нужно создать цифровой профиль и загрузить туда документы об образовании, сведения о льготах и индивидуальных достижениях.

Кроме того, сейчас создается единая цифровая система «Подбор вуза». С ее помощью будущие студенты смогут выбирать учебные заведения и направления подготовки с учетом результатов ЕГЭ и проходных баллов прошлых лет.

