В каких регионах ЮФО ослабили запрет на рыбалку, а где усилили

Повсеместный нерестовый запрет на вылов рыбы, даже на поплавковую удочку, введут в Астраханской области с 16 мая по 20 июня. Ограничения распространяются не только на туристов, но и на местных жителей. Контроль соблюдения правил рыболовства будут вести с воздуха беспилотные летательные аппараты, а на воде и на суше — сотрудники полиции и Рыбнадзора.
Данные меры направлены на сохранение водных биоресурсов, поддержание биологического разнообразия и обеспечение естественного воспроизводства.
Руководитель Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства Олег Малкин подчеркнул, что для повышения эффективности контроля к патрулированию планируется привлечь сотрудников рыбоохраны из соседних регионов.
Причина столь суровых мер связана с исчезновением воблы и других полупроходных рыб.
Для понимания ситуации. Если в 1930 году, по данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, на Волге за путину рыбаки добывали свыше 240 тысяч тонн воблы, в 1990-м — около 18 тысяч тонн, то в последние годы — лишь 300 тонн. Для спасения популяции два года назад вылов был запрещен. И это уже дало положительный эффект: увеличилось количество рыбы и вырос ее размер, а также расширилась география миграции — вобла вновь стала доходить до нерестилищ Волго-Ахтубинской поймы.
Смягчать контроль региональные власти не намерены, и по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина применяется комплекс строгих природоохранных мероприятий.
В первой половине апреля на водоемах проведено более 60 профилактических рейдов. В ближайшее время проверки расширят: они пройдут не только в акватории, но и на рынках, где будут отслеживать реализацию незаконно добытой рыбы. А в период майских праздников, когда поток туристов традиционно возрастает, контроль стал еще жестче.
В Ростовской области с первого мая прекращают действие некоторые нерестовые запреты, например, на вылов судака и берша в Веселовском и Пролетарском водохранилищах. С этого дня рыбакам также станет доступен вылов тарани и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе и на реке Дон ниже плотины Цимлянской ГЭС.
Тем не менее, как сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, в других местах Ростовской области нерестовый запрет сохранит силу до первого июня. Штрафы за незначительные нарушения составляют от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и снастей. В более серьезных случаях, например, при массовом уничтожении рыбы или использовании запрещенных способов ловли, предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.
Кстати.
Русский осетр в Азовском море за последние 50 лет «похудел» примерно на 51 процент. К такому выводу пришли ученые ФГБУ «Главрыбвод», которые сравнили вес и размер рыбы, выловленной в 1974 и 2024. Разница составила от 2,2 до 4,3 килограмма. Самый большой показатель зафиксирован у осетров длиной 121 — 130 сантиметров, которые сейчас весят в среднем 14,3 килограмма против 18,6 килограмма в 1974-м.
Как у соседей.
Минприроды ЛНР обнародовало карту «рыбных мест».
Река Северский Донец, главная водная артерия Луганщины, закрыта для любителей рыбалки, так как с 2014 года долгое время она была фактически линией боевого соприкосновения. Поэтому ее акватория и берега являются местом с высокой степенью минной опасности.
«В республике есть множество водных объектов, где не велись боевые действия. Это Елизаветовское, Нагольчанское, Каменское, Ровеньковское, Дьяковское, Первозвановское, Краснянское, Бирюковское, Астаховское, Лутугинское, Успенское, Дарьино-Ермаковское и другие водохранилища», — сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Луганской Народной Республики.
При этом важно помнить, что местным рыбакам-любителям ловить можно лишь спиннингом, поплавочной или донной удочкой с одним крючком. Действует также запрет на вылов водных биоресурсов: с первого апреля по 20 мая — в реках, с первого апреля по 10 июня — в водохранилищах, с первого апреля по 30 июня — в озерах, старицах, протоках и других водоемах поймы рек.