47,5 тыс. тонн фруктов и овощей ввезли в Красноярский край с начала года

За четыре месяца 2026 года специалисты Россельхознадзора проконтролировали ввоз в Красноярский край почти 47,5 тысячи тонн импортной растительной продукции.
Основные поставки:
20,9 тыс. тонн фруктов из Китая, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана (манго, питахайя, помело, груши, хурма, виноград, яблоки, бананы, арбузы, мандарины и другие);
25 тыс. тонн овощей из Китая, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Туркмении (перец, картофель, капуста, морковь, томаты, чеснок, лук, кабачки, редис, редька);
1,5 тыс. тонн солода из Беларуси и Казахстана;
91 тонна сухофруктов из Таджикистана;
4,5 тонны мяты из Армении;
почти 60,7 тысячи срезов цветов из Таиланда.
Новинки сезона: в край впервые ввезли 19,8 тонны арбузов из Ирана и 20 тонн авокадо из Нидерландов.
При фитосанитарном контроле выявили 103 случая обнаружения карантинных объектов: червеца Комстока, западного цветочного трипса, южной томатной моли и вируса коричневой морщинистости плодов томатов. Почти 272 тонны заражённой продукции отправили на обеззараживание безопасными для человека препаратами.
Ранее мы сообщали, что 108 кг мёда, молочки и мяса сожгли в аэропорту Красноярска за апрель.