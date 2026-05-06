47,5 тыс. тонн фруктов и овощей ввезли в Красноярский край с начала года

В край впервые ввезли 19,8 тонны арбузов из Ирана.

За четыре месяца 2026 года специалисты Россельхознадзора проконтролировали ввоз в Красноярский край почти 47,5 тысячи тонн импортной растительной продукции.

Основные поставки:

20,9 тыс. тонн фруктов из Китая, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана (манго, питахайя, помело, груши, хурма, виноград, яблоки, бананы, арбузы, мандарины и другие);

25 тыс. тонн овощей из Китая, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Туркмении (перец, картофель, капуста, морковь, томаты, чеснок, лук, кабачки, редис, редька);

1,5 тыс. тонн солода из Беларуси и Казахстана;

91 тонна сухофруктов из Таджикистана;

4,5 тонны мяты из Армении;

почти 60,7 тысячи срезов цветов из Таиланда.

Новинки сезона: в край впервые ввезли 19,8 тонны арбузов из Ирана и 20 тонн авокадо из Нидерландов.

При фитосанитарном контроле выявили 103 случая обнаружения карантинных объектов: червеца Комстока, западного цветочного трипса, южной томатной моли и вируса коричневой морщинистости плодов томатов. Почти 272 тонны заражённой продукции отправили на обеззараживание безопасными для человека препаратами.

Ранее мы сообщали, что 108 кг мёда, молочки и мяса сожгли в аэропорту Красноярска за апрель.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше