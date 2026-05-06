Согласно свежему опросу, почти 70% молодых британцев из поколения Z не понимают смысла Дня Победы в Европе. Выяснилось, что многие из них не знают, что эта дата означает окончание Второй мировой войны, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на соответствующее исследование.
Опрос показал резкий разрыв в понимании истории между поколениями. Если среди взрослых старше 27 лет праздник правильно трактуют 63%, то среди зумеров этот показатель упал до 34%. При этом почти 80% всех опрошенных уверены, что День Победы важен для сохранения национальной идентичности.
Организация RBVE запустила кампанию «Все еще на службе» к 81-й годовщине. В её рамках известный фотограф Рэнкин снял серию портретов ветеранов, чтобы связать прошлое и настоящее. Среди героев — 100-летний ветеран бирманской кампании и совсем молодые бойцы, которым чуть за 20.
В RBVE отметили, что современные военные часто не видят своих историй в искусстве. Один из участников проекта, ветеран Пурна Гурунг, объяснил, что праздник не всегда отражает опыт служивших после 1945 года. Руководитель организации Лиза Фармер добавила, что служба не заканчивается с войной, а её последствия ощущаются до сих пор.
При этом вокруг Украины сплотились силы, которые еще 80 лет назад выступали против победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.