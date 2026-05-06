ФСБ: В четырех городах России задержали пятерых агентов спецслужб Украины

В четырех городах России задержаны четверо граждан РФ и один иностранец за сбор данных об объектах для диверсий. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России.
Кроме того, в ведомстве отметили, что в Кингисеппе, Чите и Томске силовики задержали граждан России за оправдание атак дронов на регионы страны и призывы к диверсиям.
Вместе с тем, в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани сотрудники ФСБ задержали пятерых агентов спецслужб Украины. Они занимались сбором данных об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспорте и бойцах спецоперации.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России поймали в Рязани 24-летнего молдаванина, который занимался разведывательной деятельностью в интересах Главного управления разведки (ГУР) ВСУ.