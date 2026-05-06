В Курской области за сутки при атаках ВСУ пострадали два человека и заправка

За минувшие сутки при атаках ВСУ на Курскую область пострадали двое мужчин в возрасте 29-ти и 44-х лет. Оба получили ранения в результате удара ВСУ по заправке во Льгове. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.