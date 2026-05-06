Прокурор Воронежской области Войнов покинул пост после 5 месяцев работы

Профессиональный путь в органах прокуратуры Валерий Войнов начал в 1995 году с должности следователя Черняховской городской прокуратуры Калининградской области. В 2014 году был переведен в Московскую область. В 2019-м стал врио прокурора Московской области, а с 2021 года возглавил главное управление кадров Генеральной прокуратуры России.