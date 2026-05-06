В Красноярске на 9 Мая запустят бесплатные автобусы

В Красноярске на время празднования Дня Победы изменят схемы движения общественного транспорта и запустят бесплатные шаттлы. Об этом сообщили в мэрии.
С 14:00 8 мая до 6:00 10 мая будет полностью перекрыт участок проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — от улицы Чайковского до пересечения с Транспортным проездом. В связи с этим ряд автобусных маршрутов изменит движение.
Автобусы № 2, 19, 43, 59, 90, 95 и 40с будут объезжать закрытый участок по улицам Семафорной, Вавилова и Корнетова. Маршруты № 3, 8, 10 и 40а направят через Транспортный проезд и улицы Семафорную, Корнетова, Московскую и Мичурина. Автобусы № 60 и № 85 пойдут через Транспортный проезд, Семафорную, Корнетова, Мичурина и Московскую, далее — по своим обычным схемам.
Маршрут № 73 «Междугородний автовокзал — Поликлиника (ул. Парковая)» будет объезжать перекрытие по улицам Мичурина, Корнетова, Вавилова, Семафорной и Транспортному проезду. В обратном направлении — по Московской, Чайковского и Крайней. На Транспортном проезде оборудуют временную остановку, а схемы движения разместят в салонах автобусов. Пассажиров также будут информировать кондукторы.
Кроме того, с 23:00 5 мая до 06:00 11 мая на участке проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» от ул. Чайковского до пересечения с Транспортным проездом обесточат контактную сеть. Трамваи маршрута № 2 перестанут работать, а маршрутов № 4 и № 7 будут двигаться по измененным схемам. Они будут объезжать перекрытый участок проспекта в сторону «КрасТЭЦ» по улицам Матросова, 60 лет Октября, Щорса, Мичурина и возвращаться на проспект им. газ. «Красноярский рабочий».
В Кировском районе 9 мая с 8:00 до 13:00 маршруты № 58, 65, 90 и № 92 для объезда перекрытого участка на ул. Вавилова будут использовать переулок Якорный, улицу Корнетова и участок проспекта им. газеты «Красноярский рабочий».
В Советском районе в это же время автобусы № 8, 21, 22, 30, 58, 71, 88, 94, а также троллейбусы № 15 будут объезжать перекрытые участки улицам Тельмана и Новгородской, используя проспект Металлургов, улицы Николаева, Терешковой и Джамбульскую.
В праздничный день 12 бесплатных шаттлов будут курсировать с 8:00 от ТЦ «Авиатор» до окончания шествия «Бессмертный полк» с интервалом в 5 минут. Маршрут пройдёт через Октябрьский мост, улицы Мичурина, Московскую, Корнетова, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», Чайковского и Крайнюю.
Кроме того, для удобства пассажиров после митинга и возложения цветов к Вечному огню от Площади Победы по улице Шахтёров будет организован подвоз зрителей до места проведения торжественного шествия. Всего на линию запустят 5 бесплатных автобусов.
С 10 мая автобусы, проходящие через проспект имени газеты «Красноярский рабочий», вернутся к стандартным схемам движения. Трамваи начнут ходить по своим маршрутам с утра 11 мая.
