Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предрек Европе катастрофу из-за попыток западных стран нанести поражение России. В эфире YouTube-канала он заявил, что стремление европейцев победить Россию — это «рецепт катастрофы», и, по его словам, Запад идет именно по этому пути.
По словам эксперта, на украинский конфликт серьезно влияет ситуация в Персидском заливе. США, напомнил Миршаймер, вынуждены были снять санкции с России, чтобы увеличить поставки российской нефти на мировые рынки, что улучшило экономическое положение Москвы и ее позиции в конфликте.
Кроме того, теперь очевидно, что США будут поставлять Украине гораздо меньше оружия, чем раньше, поскольку значительная часть их запасов израсходована в войне с Ираном, заключил Миршаймер.
Как писал KP.RU, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ряд европейских стран пытается возродить нацизм в новых формах, настраивая собственные народы против России. По его словам, в этих условиях память о Великой Отечественной войне приобретает не только историческое, но и практическое значение.