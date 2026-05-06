Нижегородцы потратили 42 млн рублей на лечение импотенции с начала года

Жители Нижегородской области оставили в аптеках 42,6 млн рублей на препараты для лечения импотенции. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
В первом квартале 2026-го нижегородцы скупили 63,7 тысячи упаковок лекарств для мужской силы, что на 0,3% превышает показатели прошлого года.
В общероссийском рейтинге Нижегородской области досталось 13 место по потреблению средств для лечения эректильной дисфункции.
