Воздух начинает прогреваться в Хабаровском крае до приятного «плюса»

По предварительному прогнозу синоптиков Дальневосточного УГМС, неделя для хабаровчан все же завершится при вполне благоприятной погоде — воздух прогреется уже до +20°C! Однако мы забегаем вперед.
Грядущий день 7 мая в Хабаровске тоже будет вполне теплым. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», столбик термометра дойдет до отметок +16..+18 °C, существенных осадков не ожидается. Вероятность небольшого дождя синоптики прослеживают лишь предстоящей ночью, а температура составит +5..+7 °C. Ветер западный, 8−13 м/c.
В Комсомольске-на-Амуре пройдет кратковременный дождь. Ночью показатели составят +3..+5 °C, а днем будет около +14..+16 °C. Прогнозируется северо-западный ветер до 6−11 м/c.
Кратковременные осадки возможны также и на юге региона. Температура в ночные часы будет в пределах +4..+6 °C, а в обеденные часы воздух прогреется до +17..+19 °C. Ветер западный, 6−11 м/c.
На севере Хабаровского края погода ожидается без существенных осадков. Ветер будет умеренным, в основном западного сектора. Температура ночью держится на уровне «слабого минуса» — до 0..-3 °C, а днем солнце прогреет территорию до +3..+9 °C.
За последние сутки отметился ледоход на реке Уда у села Удское. Граница вскрытия Амура постепенно добирается до Николаевска-на-Амуре, сейчас ледоход отмечается на реке ниже села Тахта.