Свыше 77 тыс. нижегородцев встретили «Поезд Победы»

Более 77 тысяч человек стали свидетелями прибытия «Поезда Победы» на Горьковской магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, было организовано движение мемориального состава «Поезд Победы». С 24 апреля по 4 мая 2026 года уникальный поезд проследовал по станциям трудовой славы магистрали.
В течение этого периода состав проехал через 7 регионов России, совершив остановки на 29 станциях. Общее число встретивших «Поезд Победы» превысило 77 тысяч человек.
«Запуск “Поезда Победы” — это символ дань уважения предкам, великому подвигу железнодорожников, которые обеспечивали логистику фронта, доставляя технику и продовольствие, а также участвовали в эвакуации промышленных предприятий и раненых бойцов. Участники этого проекта не только отдали дань уважения памяти героев, но и смогли прикоснуться к нашей богатой истории», — подчеркнул Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги.
Путешествие состава сопровождали артисты, ветераны-железнодорожники и волонтеры. На каждой из 29 остановок проводились торжественные митинги, памятные церемонии и праздничные концерты, посвященные Дню Победы.
«Поезд Победы» получил высокую оценку от представителей региональных и местных властей, а также от жителей, которые смогли увидеть его. Многие отметили, что поезд стал ярким событием, «символом живой памяти».
Гости мероприятий смогли увидеть исторические паровозы и военную технику, услышать фронтовые песни, попробовать блюда из полевой кухни и сделать памятные фотографии. Экспозиция поезда включала два паровоза серии Л, платформы с образцами боевой техники, вагоны-теплушки с полевой кухней и бытовыми предметами военного времени.
Стоит отметить, что первый «Поезд Победы» был запущен к 60-летию Победы.